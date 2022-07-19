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DÜZELTME - "Kocaeli'de denize giren genç boğuldu" başlıklı haberimizi düzenleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

19.07.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DÜZELTME - "Kocaeli'de denize giren genç boğuldu" başlıklı haberimizi düzenleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.

Sakarya'dan arkadaşı Ali Uzun (22) ile geldiği Cebeci sahilinde denize giren Ukrayna uyruklu Agamurat Resulov (26), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Resulov, birlikte denize girdiği arkadaşı ve çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Bilinci kapalı şekilde sahile çıkarılan Resulov, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Resulov, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan Uzun'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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boğulma düzeltme

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:47
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli ECZANELER
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