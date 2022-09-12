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  4. DÜZELTME - Saat 15.59'da yayımladığımız spottaki "4 bin" ifadesini haberimizde "400" şeklinde düzeltiyoruz.

DÜZELTME - Saat 15.59'da yayımladığımız spottaki "4 bin" ifadesini haberimizde "400" şeklinde düzeltiyoruz.

12.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe-Kilit Operasyonu" açıklaması: - "Pençe-Kilit Operasyonu'nun 148'inci günündeyiz. Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" - "Komandolar sabah saatlerinde teröristlerin silah deposu olarak kullandığı iki mağarayı da tespit etti, mağaralarda çok sayıda silah ve binlerce mühimmat ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda, Mehmetçik tarafından şu ana kadar 400'den fazla sığınak ve mağaranın temizlendiğini, 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar, AK Parti MKYK Toplantısı öncesi Genel Merkez'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teröristlerin saldırısında 4 askerin şehit olduğu hatırlatılarak, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durumun sorulması üzerine Akar, sözlerine şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı.

Terörle mücadelenin, "terörü yerinde, kaynağında yok etme" stratejisiyle kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Akar, "Terörle mücadelemiz artan bir tempoda, taarruzi bir anlayışla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." diye konuştu.

Operasyonlarla teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. 'Türk adaletine sığınmak', başka çareleri yok."

- Silah deposu olarak kullanılan iki mağara ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nun 148'inci günündeyiz. Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. Arazinin yapısının sert olması nedeniyle birçok teröristin cesedine daha sonraki operasyonlarda rastlıyoruz. Dolayısıyla bu rakamın 371'den çok daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz." açıklamasında bulundu.

Mehmetçiğin terörle mücadelede verdiği büyük mücadeleye vurgu yapan Akar, "Türk ile Kürt'ü ile 85 milyon vatandaşımızı, asil milletimizi bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, komandolar tarafından sabah saatlerinde teröristlerin silah deposu olarak kullandığı 2 mağaranın daha tespit edildiğini, mağaralarda çok sayıda silah ve binlerce mühimmatın ele geçirildiğini de açıkladı.

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Pençe Kilit Operasyonu milli savunma bakanı hulusi akar

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