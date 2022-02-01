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  4. Düzenli ve sağlıklı uyku Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecini hızlandırıyor

Düzenli ve sağlıklı uyku Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecini hızlandırıyor

01.02.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk: - "Uykusuz kaldığımız zaman virüslerle mücadele eden bağışıklık sistemimiz uygun şekilde mücadele edemez ve savaşamaz. Bu durum hastalığın ağırlaşmasına neden olabilir"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, Kovid-19 sürecinde düzenli ve yeterli uykunun iyileşme sürecini hızlandırdığını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, sağlıklı uykunun güçlü bir bağışıklık sisteminin temel taşlarından olduğunu ifade etti.

Kaliteli uykunun vücuda olumlu etkisinin salgın döneminde açıkça ortaya çıktığını belirten Öztürk, Kovid-19 tedavisi sürecinde hastaların uyku düzenine azami dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sisteminin güçlü olmasını doğrudan etkilediğini aktaran Öztürk şunları kaydetti:

"Yaptığım bir araştırmada 2 gün uykusuz kalan birinin lenfositler dediğimiz bazı akyuvar hücre gruplarının sayıca azaldığını göstermiştim. Bu hücreler doğal katiller dediğimiz hücreler ve özellikle viral hastalıklarla mücadelede çok önemli. Kovid-19 viral bir hastalık. Uykusuz kaldığımız zaman virüslerle mücadele eden bağışıklık sistemimiz uygun şekilde mücadele edemez ve savaşamaz. Bu durum hastalığın ağırlaşmasına neden olabilir. Hasta olmayan bireylerin de hasta olmasına neden olabilir. Ama güçlü bir uyku sağlığı ve üzerine de aşılarımız da tam ise bizi hasta olmaktan koruyabilir."

Öztürk, Kovid-19 teşhisi konulan bireylerin izolasyon ve karantina süreçlerini dinlenerek ve sağlıklı uykuyla geçirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hastaların kendilerini yoracak aktiviteler ve uzun süre telefon ve bilgisayar kullanımından kaçınması gerektiğini belirten Öztürk, "Özellikle gece saatlerinde kişi dinlenmeli ve uykusundan taviz vermemelidir. İyi bir şekilde uyumayı başarırsa bu hastalıktan toparlanması da o oranda hızlı olacaktır." diye konuştu.

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