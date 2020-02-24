YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Düzensiz göçmenler sağlık taramasından geçiriliyor

Düzensiz göçmenler sağlık taramasından geçiriliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 24.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Erzurum’da yakalanan düzensiz göçmenler sağlık taramalarından geçiriliyor.

Erzurum’da yakalanan düzensiz göçmenler sağlık taramalarından geçiriliyor. Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’nde kontrolleri yapılan göçmenlerde corona virüsüne rastlanmadı.
Erzurum’da yakalanan 15 Afgan göçmen sağlık kontrollerinin yapılması üzerine Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi’ne getirildi. İran üzerinden giriş yaptıkları belirlenen göçmenlere corona virüsü testi yapıldı. Yapılan test sonuçlarında corono virüsüne rastlanmadı. Yetkililer, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili açıklamalara irtibat edilmemesi gerektiğini, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

TOKİ kuraları Menteşe’de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan’da çekilecek

TOKİ kuraları Menteşe’de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan’da çekilecek

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:33
İkindi
15:36
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Filiz Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Şükrüpaşa Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitmeyen uyku isteğine dikkat

Bitmeyen uyku isteğine dikkat

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.