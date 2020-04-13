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Düziçi’nde 8 kişiye 16 bin 926 lira ceza

OSMANİYE HABERLERİ  | 13.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 16 bin 926 lira cezası uygulandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski sanayi sitesinde motosiklet tamirciliği yapılan bir iş yerini denetlemeye gitti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 16 bin 926 lira cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski sanayi sitesinde motosiklet tamirciliği yapılan bir iş yerini denetlemeye gitti. Kapısı yarıya kadar açık olan iş yerinde kimlik kontrolü ve arama yapıldı. Aramada 3 tane şase ve motor numarası kazınmış motosiklet ile hacizli ve yakalamalı bir midibüs tespit edildi. Midibüs trafik ekiplerince yediemin otoparkına çekilirken, içeride bulunan iş yeri sahibi F.C (26) ile birlikte P.M.K (21) ve M.B’ye (25) 20 yaş üzeri sosyal mesafe kuralına uymamaktan dolayı kişi başı 392 lira, D.A (17) , G.K (17), O.Y (17), S.K (19) ve E.Ç’ye de (17) 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan kişi başı 3150 lira para cezası kesildi.
Ayrıca şahıslar hakkında; resmi belgeyi bozmak-yok etmek ve gizlemekten de adli işlem başlatıldı.

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