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Düziçi’nde motosiklet tamircilerine operasyon

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinde şase ve motor numarası silinmiş motosiklet bulunan 4 tamirciye 132’şer lira para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.Alınan bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ilçedeki motosiklet tamircilerine yönelik ikinci kez eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 6 adet şase ve motor numarası silinmiş motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motor gövdesi, 4 adet yakalamalı plaka, 3 adet kayıtsız plaka, 1 adet teknik değişiklikler yapılmış motosiklet ele geçirildi.132’şer lira para cezası yazılan 4 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düziçi’nde motosiklet tamircilerine operasyon

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinde şase ve motor numarası silinmiş motosiklet bulunan 4 tamirciye 132’şer lira para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ilçedeki motosiklet tamircilerine yönelik ikinci kez eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 adet şase ve motor numarası silinmiş motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motor gövdesi, 4 adet yakalamalı plaka, 3 adet kayıtsız plaka, 1 adet teknik değişiklikler yapılmış motosiklet ele geçirildi.
132’şer lira para cezası yazılan 4 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düziçi’nde motosiklet tamircilerine operasyon

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