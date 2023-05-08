Hoparlör nasıl yazılır, hoparlör yazımı nasıl olmalıdır? Hoparlör mü hoperlor mü, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca toplumlar arasında çeşitli yönlerde iletişimler olmuştur. Her toplum kendine özgü dil, din veya kültürel özellikleri ile var olur. Bu özellikler iletişim halinde oldukları toplumları da etkilemiştir. Farklı toplumlar arasında dil yönünden görülen benzerlikler bu sebepledir. Türkçe de farklı dillerden etkilenmiş bir dildir. Farklı kökenli kelimeler dilimize zamanla yerleşmiştir. Bu kelimeler dilimize büyük bir zenginlik katmıştır. Özellikle yabancı sözcükler, ikilemeler ve birleşik kelimelerin yazımında yazım yanlışları meydana gelebilir. En doğru bilgiye Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşmak mümkündür.

Hoparlör nasıl yazılır?

Yazılı metinlerde yazım yanlışları ile sıklıkla karşılaşılır. Bazı kelimelerin yazımında ciddi karışıklıklar olabilir. Genel olarak birleşik kelimeler, ikilemeler ve yabancı kökenli kelimeler yazımında en çok hatayla karşılaşılan sözcüklerdir. Yazılı ve sözlü anlatımda kullanılan kelimelerin yazımlarına Türk Dil Kurumundan ulaşılır. Hoparlör kelimesi farklı kökenli bir kelimedir ve başka bir dilden dilimize geçmiştir. Fransızca kökenli olan hoparlör sözcüğü günlük konuşma esnasında çokça kullanılan bir kelimedir. Hoparlör TDK’ye göre şu anlama gelmektedir:

Elektrik dalgalarını ses dalgalarına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet

Hoparlör yazımı çok fazla karıştırılan bir sözcüktür. Hoparlör doğru yazılışı “hoparlör” şeklinde olmalıdır. Hoparlör sözcüğünün farklı şekillerdeki yazımları yazım yanlışına sebep olur.

Hoparlör mü hoperlor mü?

Türkçe sözcük sayısı çok fazla olduğu için hata yapma olasılığı yüksektir. Cümle içinde kullanılan kelimelerin yazımı konusunda karışıklık yaşanabilir. Kelimelerin doğru yazımlarına TDK üzerinden ulaşılabilir. Hoparlör sözcüğünün yazımında hataya düşülebilir. Hoparlör kelimesi hoperlor şeklinde yazılabilir. Bu durumda yazım yanlışı meydana gelir. Hoparlör kelimesi “hoparlör” olarak yazılmalıdır.



