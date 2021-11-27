Dwayne Johnson hayranına kendi kullandığı arabayı hediye etti

'The Rock' lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson (49), hikayesinden etkilendiği deniz kuvvetleri gazisi olan hayranına kendi kullandığı pikap tarzındaki aracı hediye etti.

Johnson, o anların videosunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Johnson, önceki gün yayınladığı Instagram videosunun başlığına, "Bugün güzel bir gündü" yazarak, "Mutlu Noeller Oscar Rodriguez, yeni aracının keyfini çıkar” mesajını paylaştı.

Johnson aynı zamanda hayranını Gal Gadot ve Ryan Reynolds ile başrolleri paylaştığı Red Notice filminin özel film gösterimine de davet etti.

Johnson ayrıca sosyal medya paylaşımında, Oscar Rodriguez'e, Red Notice filminde kullandığı Porsche Taycan'ı hediye etmek istediğini belirterek, “Porsche'ye ulaştık ama kabul etmediler. Ben de daha iyisini yaparım diye düşündüm ve kendime ait aracı hediye ettim. Hayranım için unutulmaz bir şey olsun istedim” dedi.

Ünlü yıldız, tüm izleyiciler hakkında bilgi topladığını ve en çok Oscar'ın hikayesinden etkilendiğini belirterek, “Oscar 75 yaşındaki annesine bakıyor. Kişisel antrenörlük yapıyor. Aile içi şiddet mağduru kadınlara destek veriyor. Gururlu ve alçakgönüllü bir donanma gazisi” ifadesini kullandı.

Johnson, “Şimdi gidip yeni aracının keyfini çıkar. Sana ve ailene mutlu yıllar diliyorum” dedi.



Videoda Johnson, önce Rodriguez'e aracın artık onun olduğunu belirten bir kart gösteriyor. Rodriguez bu hediye karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak ağlamaya başlıyor ve oyuncuya sarılıyor.



