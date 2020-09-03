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Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı! 'Yaşadığım en zor şey'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, hem kendisinin hem de ailesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Dwayne Johnson yaşadığı zor günleri anlattı ve herkesi uyardı.

Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı! 'Yaşadığım en zor şey'

'The Rock' adıyla tanınan Dwayne Johnson, sosyal medyadan paylaştığı videoda yaşadıklarını anlattı. Eski bir sporcu olan Johnson, hastalıkla ilgili deneyimlerinin, geçmişte yaşadığı sakatlıklardan bile daha kötü olduğunu belirtti. Johnson, "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" ifadelerini kullandı.

Son iki yıldır, Hollywood’un en çok kazanan oyuncusu unvanını elinde bulunduran Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin Covid 19 olduğunu söyledi.

48 yaşındaki aktör, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

ÜÇ HAFTADIR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Geçmişte Amerikan güreşi de yapan ve pek çok sakatlık atlatan Johnson, hastalık süreciyle ilgili, “Sizinle son 3 haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık" diyen Johnson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu söyleyebilirim ki, bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama korona bunların hepsinden daha farklıydı” dedi.

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden Johnson, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söylerken, herkesi ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.

2019 yılında Lauren Hashian ile evlenen Johnson'ın bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Önceki ilişkisinden ise bir tane daha çocuğu var oyuncunun.

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