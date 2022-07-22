Dyson, Yalıkavak Marina’da ilk pop-up satış noktasını açtı

İSTANBUL (AA) - Dyson, Bodrum’daki ilk satış noktasının açılışını, Elle Dergisi iş birliği ile düzenlediği etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson, Bodrum’daki kullanıcılarına en iyi hizmeti sunabilmek için ilk pop-up satış noktasını Yalıkavak Marina’da açtı. Şirket, bu yeni açılışla birlikte Türkiye’deki direkt satış noktası sayısını 20’ye çıkardı.

Bodrum’daki ilk pop-up satış noktasının açılışını, Elle Dergisi’nin iş birliğiyle gerçekleşe etkinlikle kutlayan Dyson, güzellik ve moda dünyasını bir araya getirdi.

Yalıkavak Marina’da bulunan pop-up satış noktasını ziyaret eden ve ürünleri deneyimleyen konuklar, daha sonra tekneyle açılarak Dyson’ın yeni pop-up store açılışını tekne partisiyle kutladı. Tekne partisine Aybüke Pusat, Didem Soydan, Nilay Cafer, Nur Bilen Yavuzer, Ahmet Çoban, Cansu Akın, ünlü isimler ve influencer katıldı.

Dyson teknolojisinin, Dyson uzmanlarıyla deneyimlenmesi ve anlatılmasıyla doğru bir şekilde tüketicilere aktarıldığına inanan marka, Yalıkavak Marina’daki pop-up satış noktasıyla ziyaretçilere uygulamalı bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklanıyor.

Dyson satış noktasında kullanıcılara keyifli bir alışveriş deneyimi sunulurken, ziyaretçiler uzmanlar tarafından karşılanarak diledikleri ürünü deneyimleyebiliyor ve en son teknolojiler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

