Dzeko patlama yaşadı! ''Yemin ederim utanç verici''

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 4-1 galip geldikleri Pendikspor maçının ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ, YEMİN EDERİM''

Dzeko, "Zor bir maçtı. Zor maçın üstesinden geldik. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. İlk defa da olmuyor bu. Bizleri geriyor bu. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum!" yorumunu yaptı.

''6-7 PUAN ÖNDE OLMALIYDIK''

Dzeko ayrıca, "Biz her maçımız çok zor geçiyor. Bizim 10 oyuncumuz ceza sınırında. Bu da garip bir durum. Hakemler, diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Şampiyonluk şansı yüzde 50 yüzde 50 diyeceksek hakemlerin de adil davranması gerekiyor. Maçlar saha içinde kazanılacaksa hakemlerin de eşit davranması gerekiyor, farklı değil!" dedi.

"AVRUPA'DA HAKEMLER TAKIMA GÖRE KARAR VERMİYOR"

Edin Dzeko ayrıca, "Şunu düşünüyorum, birazcık daha fazla Avrupa maçları izlesin hakemler. Avrupa'da maçlar nasıl yönetiliyor, izlesinler. Avrupa'da aldığımız 3-0'lık galibiyet, hakemin performansına bakarsak bu durum çok garip değil. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar. Ne görüyorlarsa onu çalıyorlar." açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR MAÇINDA VERİLECEK HAKEM KARARLARINI MERAK EDİYORUM"

Gelecek haftaki Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Dzeko, "Trabzonspor maçında verilecek hakem kararlarını merak ediyorum. Bizim yardıma ihtiyacımız yok. Bizim tek istediğimiz adalet. Ondan sonra maçı kazanır kaybederiz, oluruz. Önemli olan her takıma aynı şekilde davranmaları." sözlerini sarf etti.





