SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Dzeko patlama yaşadı! ''Yemin ederim utanç verici''

Dzeko patlama yaşadı! ''Yemin ederim utanç verici''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 23:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dzeko patlama yaşadı! ''Yemin ederim utanç verici''
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 4-1 galip geldikleri Pendikspor maçının ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ, YEMİN EDERİM''

28c7fbec-5e20-4c7b-b6a3-6f7ad8b12783

Dzeko, "Zor bir maçtı. Zor maçın üstesinden geldik. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. İlk defa da olmuyor bu. Bizleri geriyor bu. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum!" yorumunu yaptı.

''6-7 PUAN ÖNDE OLMALIYDIK''

4d55df37-b3bf-4da1-a78a-6174cb4dd270

Dzeko ayrıca, "Biz her maçımız çok zor geçiyor. Bizim 10 oyuncumuz ceza sınırında. Bu da garip bir durum. Hakemler, diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Şampiyonluk şansı yüzde 50 yüzde 50 diyeceksek hakemlerin de adil davranması gerekiyor. Maçlar saha içinde kazanılacaksa hakemlerin de eşit davranması gerekiyor, farklı değil!" dedi.

"AVRUPA'DA HAKEMLER TAKIMA GÖRE KARAR VERMİYOR"

b5138d7c-c031-43da-b555-e9c120c512c2

Edin Dzeko ayrıca, "Şunu düşünüyorum, birazcık daha fazla Avrupa maçları izlesin hakemler. Avrupa'da maçlar nasıl yönetiliyor, izlesinler. Avrupa'da aldığımız 3-0'lık galibiyet, hakemin performansına bakarsak bu durum çok garip değil. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar. Ne görüyorlarsa onu çalıyorlar." açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR MAÇINDA VERİLECEK HAKEM KARARLARINI MERAK EDİYORUM"

e68c6c8c-2c63-4ddf-934c-0aa4dcb8a4fb

Gelecek haftaki Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Dzeko, "Trabzonspor maçında verilecek hakem kararlarını merak ediyorum. Bizim yardıma ihtiyacımız yok. Bizim tek istediğimiz adalet. Ondan sonra maçı kazanır kaybederiz, oluruz. Önemli olan her takıma aynı şekilde davranmaları." sözlerini sarf etti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!
''Kadıköy'e gelen yerden kalkmıyor''''Kadıköy'e gelen yerden kalkmıyor''
Fenerbahçe, Real Madrid ve M.City'yi yakaladı!Fenerbahçe, Real Madrid ve M.City'yi yakaladı!
Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko fenerbahçe sarı kart maçı hakemi maçın
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe-Pendikspor maçında sahalarda ender rastlanacak olay!

Fenerbahçe-Pendikspor maçında sahalarda ender rastlanacak olay!

''Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın!''

''Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın!''

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti! "Ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti! "Ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim"

21 yaşındaki genç kız 4 yıldır kabusu yaşıyor! 'Tecavüz ederim, öldürürüm'

21 yaşındaki genç kız 4 yıldır kabusu yaşıyor! 'Tecavüz ederim, öldürürüm'

''Ya paramı ödersiniz ya da sözleşmemi feshederim!''

''Ya paramı ödersiniz ya da sözleşmemi feshederim!''

Fenerbahçe, Real Madrid ve M.City'yi yakaladı!

Fenerbahçe, Real Madrid ve M.City'yi yakaladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.