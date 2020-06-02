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Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani sosyal medyayı salladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.06.2020 18:23 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, sosyal medyada plajda yarı çıplak şekilde yattığı pozuyla adından söz ettirdi. Eski yenge bir dönem "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" sözleriyle şaşırtmıştı.

Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Luan ile birlikte İspanya'da bulunan Sulejmani, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.Plajda yarı çıplak bir şekilde yatan ve sırtını kameraya dönen Dzemaili'nin bu pozu, Instagram'da 10 binden fazla beğeni aldı.

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MODELLİK YAPIYOR

Dzemaili'den Luan isimli bir erkek çocuk sahibi olan Sulejmani'nin Instagram'da 285 bin takipçisi bulunurken, Erjona'nın TV, modellik ve bloggerlık kariyerine ek olarak kendi adına tasarladığı bir mayo koleksiyonu da bulunuyor.

YAZDIĞI KİTAP EVLİLİKLERİNİ BİTİRMİŞTİ

EURO 2016'da İsviçre'yi tribünden desteklediği görüntülerle dünya basınının dikkatini çeken Erjona Sulejmani, birkaç yıl önce çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı. Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce cinsel ilişki yerine, kendi kendilerini tatmin etme yolunu tercih ettiğine yer veren Erjona Sulejmani, aynı sayfalarda Ronaldo'yu dünyanın en çekici futbolcusu olarak tanımlamış ve "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından tecrübeli futbolcu Dzemaili evliliklerini bitirmişti.

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