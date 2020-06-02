Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Luan ile birlikte İspanya'da bulunan Sulejmani, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.Plajda yarı çıplak bir şekilde yatan ve sırtını kameraya dönen Dzemaili'nin bu pozu, Instagram'da 10 binden fazla beğeni aldı.
Dzemaili'den Luan isimli bir erkek çocuk sahibi olan Sulejmani'nin Instagram'da 285 bin takipçisi bulunurken, Erjona'nın TV, modellik ve bloggerlık kariyerine ek olarak kendi adına tasarladığı bir mayo koleksiyonu da bulunuyor.
EURO 2016'da İsviçre'yi tribünden desteklediği görüntülerle dünya basınının dikkatini çeken Erjona Sulejmani, birkaç yıl önce çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı. Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce cinsel ilişki yerine, kendi kendilerini tatmin etme yolunu tercih ettiğine yer veren Erjona Sulejmani, aynı sayfalarda Ronaldo'yu dünyanın en çekici futbolcusu olarak tanımlamış ve "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından tecrübeli futbolcu Dzemaili evliliklerini bitirmişti.
Ali Koç, o transferi bitiriyor!
F.Bahçe'de birçok şeyin değişmesi lazım
Fatih Terim'in şampiyonluk sürprizi!
Fatih Terim'den George Floyd paylaşımı!
Transfer görüşmeleri başladı!
Boateng'e son teklif! Ya tamam ya devam...
Nuri Şahin için flaş transfer açıklaması
Maç takvimi belli oldu
Trabzonspor'da performans testi
Juve'ye bir Türk daha!
Şok! 16 futbolcuda koronavirüs çıktı!
Aboubakar Süper Lig'e dönüyor!
Dortmund farka koştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum