E-spor nedir, nasıl yapılır?

Teknolojik gelişmelerle dijital dünyadaki yenilikler modern hayatın önemli bir parçası haline geldi. Başlangıçta gündelik işlerin kolaylaşması hedeflenirken zaman içerisinde gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Böylelikle dijital dünya birçok alanda yeni kullanım alanları ve kariyer fırsatları kazanmıştır.

İş kollarının sanala uyarlanması, sanal gereçlerin kullanımının yaygınlaşmasında sunulan hizmetler ve sanal aktivite alanları dijital olarak iş kollarının türemesini sağladı. Bu ortamda sektörlere ve aktivitelere karşı algılarda da köklü değişimler yaşanmıştır. E-spor da spor gibi fiziksel bir aktivitenin dahi dijitale aktarılabildiği bir spor branşı olarak ortaya çıkmaktadır.

E-spor nedir?

E-spor; bilgisayar, akıllı telefon ve konsol gibi cihazlardan rekabetçi video oyunlarının profesyonel düzeyde organizasyonlarda düzenlenmesidir. Geleneksel sporlardaki gibi oyuncular (bireysel ya da takım halinde) belirli kurallar çerçevesinde karşılaşır, turnuvalar düzenlenir ve sonuçlar resmi olarak kayda geçirilir. Kazananlar turnuva ödüllerinin yanı sıra sponsorluk anlaşmaları ve reklam gelirleri elde edebilir. E-spor turnuvaları bireysel ve takım halinde düzenlenebilir.

E-spor, geleneksel sporlarda olan birçok özelliği ile spor olarak kabul edilmektedir. E-sporcular; antrenman, profesyonel destek, antrenör, menajer, büyük turnuvalar, izlenme ve ödüllendirilme gibi özelliklere sahiptir. En nihayetinde video oyunları da fiziksel bir aktiviteyle gerçekleştirilmektedir.

E-Spor nasıl yapılır?

E-spor branşları MOBA (LoL, Dota 2), FPS (CS:GO, Valorant), Battle Royale (PUBG, Fortnite), Spor Simülasyonları (FIFA, NBA 2K) gibi türlere ayrılır. E-Sporcular kariyer yolu için genellikle sabit bir oyun türü veya oyuna odaklanır. Bireysel katılımlarda oyun türü içerisindeki oyun değişimi daha serbesttir. E-sporcular bu türde tek başına mücadele eder. Oyun tarafından belirlenen bir hedefi rakipleriyle karşılıklı olarak gerçekleştirmeye çalışır.

Takımlı oyunlarda ise oyunlar arası geçişe seyrek rastlanabilir. Çünkü takım oyunları koordine hareket edebilme ve beraber oyun alışkanlığı gibi gereksinimlere sahip olabilir. Takımlar içerisinde rol dağılımı ve görev bilinci esastır. Her oyun kendi kurallar sistemine göre puanlanır. Takımlı turnuvalarda oyuncu listesi ve yedek oyuncular genellikle yarış gününden önce organizasyonlara bildirilir.

E-Spor turnuvaları nasıl düzenlenir?

E-Spor turnuvaları yerel, bölgesel ve uluslararası formatta düzenlenebilmektedir. Maçlar genellikle canlı yayınlanır ve büyük salonlarda gerçekleştirilebilir. Birçok E-Spor mücadelesi önemli markaların sponsorluğunda organize edilebilir. Ödüller sponsorluk geliri, ortak havuz gelirleri, sözleşmeler vb. üzerinden dağıtılmaktadır. Oyunlar kendi kurallarını ve hakem sistemine sahiptir. Kurallar e-sporculara mücadele öncesi bildirilir ve aykırı davranışlar yaptırımlara uğrayabilir.

E-Spor takımlarının antrenörleri, analistleri, psikologları ve menajerleri olabilir. Oyuncular bireysel veya takım olarak düzenli antrenman yaparak turnuvalara hazırlanır. Turnuvalarda genellikle antrenman günleri düzenlenir. E-Sporcular organizasyon imkanlarıyla yaptıkları antrenmanlarda standart konsol/oyun sürümüne alışkanlık elde ederler. Bu futbol veya Formula 1 gibi sporlarda yer alan "saha alanını tanıma" rutini ile benzerlik taşıyan bir uygulamadır. E-Spor turnuvaları birçok ülkede federasyona sahip resmi branşlar statüsündedir.