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e-Twinning projesiyle öğrenciler doğayı tanıyacak

25.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Romanya ve İspanya'dan 16 ortağın yer aldığı projede öğrenciler ağacı, ormanı ve orman yangınlarını öğrenecek

"Benim sevgili ağacım" eTwinning "Storyline Senaryom" projesi kapsamında 3 ülkeden öğrencilerde ağaç, orman ve orman yangınları konusunda farkındalığının oluşması amaçlanıyor.

Romanya ve İspanya ve Türkiye'den 16 ortağın yer aldığı "Storyline Senaryom" e-Twinning projesi kapsamında çocukların erken okuryazarlık becerilerini kazanmaları, bir ağacın varlığını fark etmeleri, ağaçla bağ kurmaları ve ormanların dünyanın doğal dengesini sağlayan en değerli varlık olduğu bilincine sahip olmaları hedefleniyor.

Kastamonu Anaokulu proje ortakları arasında yer alıyor.

Kastamonu Anaokulu okul öncesi öğretmenlerinden Nevin Çelik Kırlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 öğrenci ile projede yer aldıklarını belirtti.

Üç ülkenin yer aldığı proje kapsamında uluslararası orman ve ağaç konusunda duyarlılık kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Kırlıoğlu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Burcu Çabuk'un da destek verdiği projenin akademik açıdan da takip edileceğini belirtti.

Projenin mart ayına kadar süreceğini aktaran Kırlıoğlu, "Storyline (öyküleştirme) Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir yaklaşım olup bu yaklaşımla oluşturulan projemizin içerik ve atölyelerle çocukların ağacın varlığını fark etmesini sağlamak, erken okur yazarlık becerilerini desteklemek için farklı etkinliklere yer verilecek. Proje çocuklarla birlikte aile katılımı da olacak." dedi.

Salgın dolayıyla projenin şu ana kadar olan kısmının çevrim içi gerçekleştirildiğini söyleyen Kırlıoğlu, "On-line olarak aileler ve çocuklara ağaçların tanıtımına ilişkin videolar izlettik. Dünyanın en yaşlı ağacını, ağaç türlerini tanıma fırsatı buldular. Önümüzdeki günlerde TEMA temsilcisi tarafından on-line olarak bilgilendirme yapılacak. Salgınla ilgili kısıtlamalar sona ererse ikinci dönem projeyle ilgili çalışmalarımızı doğada, yüz yüze gerçekleştireceğiz. Proje sonunda da projeye dahil olan her çocuk için bir fidan dikilecek." diye konuştu.

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