e-Twinning projesiyle öğrenciler doğayı tanıyacak

"Benim sevgili ağacım" eTwinning "Storyline Senaryom" projesi kapsamında 3 ülkeden öğrencilerde ağaç, orman ve orman yangınları konusunda farkındalığının oluşması amaçlanıyor.

Romanya ve İspanya ve Türkiye'den 16 ortağın yer aldığı "Storyline Senaryom" e-Twinning projesi kapsamında çocukların erken okuryazarlık becerilerini kazanmaları, bir ağacın varlığını fark etmeleri, ağaçla bağ kurmaları ve ormanların dünyanın doğal dengesini sağlayan en değerli varlık olduğu bilincine sahip olmaları hedefleniyor.

Kastamonu Anaokulu proje ortakları arasında yer alıyor.

Kastamonu Anaokulu okul öncesi öğretmenlerinden Nevin Çelik Kırlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 öğrenci ile projede yer aldıklarını belirtti.

Üç ülkenin yer aldığı proje kapsamında uluslararası orman ve ağaç konusunda duyarlılık kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Kırlıoğlu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Burcu Çabuk'un da destek verdiği projenin akademik açıdan da takip edileceğini belirtti.