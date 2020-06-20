E vitamini enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor

Doğal E vitamin kaynaklarının mutlaka tüketilmesini öneren Sığanık, “E vitamini yeterli miktarda alındığında enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Zeytinyağı, badem, fındık, fındık yağı, ceviz, ay çekirdeği, gibi yağlı tohumlar, ıspanak, tere, maydanoz, marul, kereviz, lahana, brokoli, balkabağı gibi sebze ve yeşillik içinde bolca E vitamini barındırıyor. Ek olarak kümes hayvanları, hamsi, somon, uskumru, sardalya ve ton balığı gibi balık türleri, avokado, muz ve kivi gibi meyveler, tahıllar, tereyağı, kırmızı et, yumurtada E vitamini bulunur.” bilgisini verdi.

E vitamininin üremeyi artırmasının yanı sıra cinsiyet hormonlarının sağlıklı üretilmesini de sağladığını aktaran Sığanık, "Antioksidan da içeren bu vitamin, serbest radikalleri azaltarak vücutta zararlı etkilere yol açmalarını önlüyor. Bireylerde günlük E vitamini gereksinimi erkekler için 10 mg, kadınlar için 8 mg düzeyindedir.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversite Esenler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Abdullah Sığanık, “E vitamini yeterli miktarda alındığında enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Zeytinyağı, badem, fındık, fındık yağı, ceviz, ay çekirdeği, gibi yağlı tohumlar, ıspanak, tere, maydanoz, marul, kereviz, lahana, brokoli, balkabağı gibi sebze ve yeşillik içinde bolca E vitamini barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

Sığanık, göz ve cilt sağlığı açısından da yeterli E vitamini alımının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklarda sağlıklı göz gelişiminin devam etmesi, yetişkin bireylerde ise göz sağlının korunabilmesi için günlük E vitamini gereksinimi tam olarak karşılanmalıdır. Ek olarak cilt elastikiyetinin sağlanması, cildin yenilenme hızının arttırılması, daha sağlıklı bir cilt görünümü elde edilmesi ve kırışıklık gibi kusurların önlenmesi açısından E vitamini gereklidir."

- Eksikliği pek çok hastalığın davetçisi

Sığanık, E vitamini eksikliğinde birçok rahatsızlığın ortaya çıkabileceğini bildirerek, “E vitamini eksikliği görme problemleri, halsizlik ve yorgunluk, kansızlık, deride ve dilde çatlaklara yol açabilir. Ayrıca kansızlık, ciltte kolay morarma, kas ve kemik ağrıları, kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlar da oluşturabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

E vitamini kaynağı besinleri tüketmesinde tıbbi bir engel bulunmayan bireylerin E vitamini desteği kullanmasına gerek olmadığını vurgulayan Sığanık, şunları kaydetti: