EBB Çağrı Merkezi rekora koştu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamındaki pandemi sürecinde sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra iletişim alanında da rekora koştu. Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan Çağrı Merkezi, Covid-19 ile mücadelede toplam 52 bin 446 çağrı alarak vatandaşların istek, talep ve arzularını tek tek yerine getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadelede gerek sosyal belediyecilikte gerekse de iletişim alanında örnek çalışmalara imza attı” dedi.

Salgın ve pandemi sürecinde Çağrı Merkezi’nin de önemli bir hizmeti ifa ettiğini belirten Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“Şubat ve haziran ayı istatistiklerinde Çağrı Merkezimiz, 9 bin 620’si dış arama olmak kaydıyla toplam 52 bin 446 vatandaşımıza tek tek hizmet verdi. Yönlendirme, sevk ve idare, ihtiyaç analizi ve sorun tespiti olmak üzere vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını Çağrı Merkezimize gelen aramalar sayesinde de çözüme kavuşturduk. 7/24 hizmet veren 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezimiz hatırlanacağı üzere kardeş şehrimiz Elazığ’da yaşanan depremde de iletişim konusunda yardım sever vatandaşlarımızın hayır ve hasenatlarının bölgeye ulaştırılması konusunda da güzel çalışmalara imza atmıştı. Bizler kurumumuzda bulunan tüm birimlerimizle halkımızın emrinde ve onların hizmetkârı olarak bu aziz şehrin her bir ferdine hizmet etmekten gurur duyuyoruz.”

