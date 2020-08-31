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"EBB miadı geçmiş damacanaları alarak son kullanma tarihi geçmemiş dolu damacanaları vermek zorunda"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB), sahipliğinde bulunan miadı geçmiş damacanaları almak ve yerine son kullanma tarihi geçmemiş damacanalara doldurulmuş Kalabak suyu vermek zorunda olduğunu belirtti.Bakal, yaptığı açıklamada, bir vatandaşa verilen Kalabak suyu damacasının 14 yıllık olduğunun ortaya çıkması haberi ile gelişen olaylara değindi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB), sahipliğinde bulunan miadı geçmiş damacanaları almak ve yerine son kullanma tarihi geçmemiş damacanalara doldurulmuş Kalabak suyu vermek zorunda olduğunu belirtti.
Bakal, yaptığı açıklamada, bir vatandaşa verilen Kalabak suyu damacasının 14 yıllık olduğunun ortaya çıkması haberi ile gelişen olaylara değindi. Süleyman Bakal, “Haberden sonra, medyaya yansıyan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından tekzip etmediği bilgilere göre Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’nün Kalabak Su tesislerine yaptığı baskın düzenlemiş ve üretim bandında son kullanma tarihi geçmiş damacanalar bulunmuştu. Yapılan denetimde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş, yani 5 yıldan daha eski ve yıpranmış damacanaların da kullanıldığının tespit edildiği belirtilmiştir. Bu haberlerin devamında; Eskişehir’de 12 litre Kalabak Su damacana dağıtımında sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre önce açıklanan ‘ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı’nını görevinden istifa etti’ cümlesinden herkesin anlayabileceği gibi, miadı geçmiş damacanalara bağlı olarak ortaya çıkan miadı geçmiş damacana krizinin sorumluları müteselsilen; Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Açıklamasında miadı geçmiş damacana sorumluluğunu açıkça kabul eden EBB’nin ayıplı hizmetinin bedeli tüketicilere ödettirilemez. EBB’nin gözetim, denetim ve sorumluğunda Kalabak Su damacana dağıtımı yapan sakalar EBB’nin sahipliğinde bulunan miadı geçmiş damacanaları almak ve yerine son kullanma tarihi geçmemiş damacanalara doldurulmuş Kalabak Su vermek zorundadır. EBB ayıplı hizmetinin bedelini, tüketicilere ödettirmekten vazgeçmelidir" diye belirtti.

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