YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Eber Gölü yükselen su seviyesiyle hareketlendi

Eber Gölü yükselen su seviyesiyle hareketlendi

26.04.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölde 1993'ten bu yana bilimsel çalışma yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş: -"Gölün su hacmi 3-4 kat artmış durumda. Bunu göldeki hayvan çeşitliliğinden de görebiliyoruz" - "Geçen yıl biz buraya geldiğimizde kuş dahi gözlemlememiştik ve durum çok kötüydü"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ile vahşi sulama nedeniyle önemli ölçüde çekilen su seviyesi, kış ayında düşen karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla arttı.

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki 125 kilometrekarelik Eber Gölü, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitlilikle dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Akarçay havzasındaki Eber Gölü, küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve insanların bölgedeki su kaynaklarını bilinçsiz kullanılması sonucu her geçen yıl çekildi.

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle gölden balıkçılık, kamış üretimi ve avcılık yaparak ekonomik gelir elde eden bölge halkı da zor günler geçirmeye başladı.

Bölgeye kış mevsiminde düşen yağan karların erimesi ile ilkbahardaki yağışlar, Eber Gölü'nün su miktarını artırdı.

- "Gölün su hacmi 3-4 kat artmış durumda"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma ve Biyoizlem Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, son yıllarda kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Eber Gölü'ne yağışların adeta can suyu olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaz aylarında gölün su seviyesinin en dip seviyeleri gördüğünü aktaran Erişmiş, "Eber Gölü'ndeki su seviyesindeki artış, 2021'nin yaz mevsimine göre oldukça yüksek. Gölün su hacmi 3-4 kat artmış durumda. Bunu göldeki hayvan çeşitliliğinden de görebiliyoruz. Geçen yıl biz buraya geldiğimizde kuş dahi gözlemlememiştik ve durum çok kötüydü. Kuş yönündeki çeşitlilik geçen yıldan çok daha fazla." diye konuştu.

-"Geçen yıl Eber Gölü çevresinde 2,5 kilometrelik çekilme söz konusuydu"

Erişmiş, mevcut su hacminin korunması halinde Eber Gölü'nün çok daha fazla canlanacağını, 10-15 yıl önceki eski haline dönebileceğini dile getirdi.

Koruyuculuk anlamda bölge halkına çok büyük görev düştüğünü anlatan Erişmiş, "Geçen yıl Eber Gölü çevresinde 2,5 kilometrelik çekilme söz konusuydu. Şimdi biz böyle bir kurak alana rastlamadık. Rahat bir şekilde göle girdik. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu suyu korumayı umut ediyoruz. " diye konuştu.

Bölgede Alan Kılavuzluğu yapan Kadir Ateş de geçen yılın eylülünde Eber Gölü'nde yürüyerek gezdiği alana, bugün tekneyle girdiğini, su seviyesinin arttığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1)FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1)
Bingöl'de sağanak ve dolu etkili olduBingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:57
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:53
Yatsı
21:19
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.