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  4. Ebrar Karakurt homofobik yoruma sessiz kalmadı! "Kudurtmaya devam"

Ebrar Karakurt homofobik yoruma sessiz kalmadı! "Kudurtmaya devam"

20.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Cinsel tercihi ve kız arkadaşlarıyla ilgili haberlerle zaman zaman gündem olan Ebrar kendisine yapılan homofobik yoruma sessiz kalmadı.

Ebrar Karakurt homofobik yoruma sessiz kalmadı! "Kudurtmaya devam"

Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt'un performansı sık sık gündeme geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla büyük beğeni toplayan Ebrar Karakurt zaman zaman paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Spor kariyeri kadar özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Ebrar Karakurt İmge ile ilişkisini noktaladıktan sonra İrem Tuncer ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddialarla gündemde olan Ebrar Karakurt son olarak maç öncesi bir paylaşım yaptı.

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Başarılı sporcu paylaşımına "VNL’e bir girişimiz var, unutkan arkadaş etiketleme postu" notunu düştü.

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ÇİRKİN YORUM

Ebrar Karakurt'un paylaşımına gelen homofobik yorum ise tepki çekti. Ebrar Karakurt kendisine yapılan "Ülkeden bir çıkışın olsa bir daha girmesen daha iyi olur gençlerin yüz karası hastalıklı git yurt dışında tedavi ol" yorumuna tepkisiz kalmadı.

Ebrar Karakurt bu çirkin yoruma "Siz hastalığınızdan kurtulana kadar buradayım gitmeye de hiç niyetim yok kudurtmaya devam" yanıtını verdi.

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Ebrar Karakurt
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