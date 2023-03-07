Ebrar Karakurt ile kucak kucağa pozuyla gündem olmuştu! Egonu Türkiye'ye veda ediyor

Vakıfbank'a gelişiyle büyük yankı uyandıran kadın voleybolunun en büyük isimlerinden biri olan Paola Egonu Türkiye kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Vakıfbank ile yollarını ayıracak olan Egonu için birçok iddia ortaya atılırken, bunlardan biri de Fenerbahçe...

Imoco Volley'den VakıfBank'a transfer olmadan önce de Fenerbahçe'nin Egonu'yu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyordu. Şimdi ise Il Veggente'nin haberine göre Fenerbahçe, yeniden Egonu'yu kadrosuna katmak için devreye girmiş durumda. Egonu için Fenerbahçe'nin yanı sıra iki talip daha bulunuyor. Bunlardan birinin Eczacıbaşı'ndan Maja Ognjenovic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Pallavolo Scandicci olduğu belirtiliyor.

ESKİ HOCASI ÇALIŞTIRIYOR

Pallavolo Scandicci, teknik direktör açısından Egonu'yu kadroya katmak adına avantaj taşıyor. Egonu'nun daha önce de tanıştığı ve ilk Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadığı Massimo Barbolini, Scandicci'nin başında yer alıyor.

MİLANO İHTİMALİ

İtalya'dan bir diğer talip ise Milano'dan... Vero Volley, Fenerbahçe ve Scandicci kadar güçlü bir teklif sunamayacak olsa da Egonu'nun modaya olan büyük ilgisinin avantajını kullanmak istiyor. İtalyan oyuncunun buraya transferinin Armani ile olan işbirliği adına da avantaj sağlayacağı aktarılıyor. Gelen son haberlere göre İtalyan ekibi, Paola Egonu'nun kararını vermesi için bir son tarih belirledi. Paola'nın kararını vermesi için kısa süre tanındı. Öte yandan Paola Egonu'nun Vakıfbank'tan daha düşük rakamlarla bir kontrat yenileme teklifi bekliyor.

THY DE TALİP OLDU

İtalya'dan gelen tekliflerin yanı sıra Egonu için İstanbul kulübü THY de talip oldu. Yeni sezon öncesinde kadroda büyük değişikliklere giden ve başantrenör Ze Roberto ile anlaşan THY, İtalyan yıldız için teklifte bulundu. Tuttosport'un haberine göre Egonu bu teklifi değerlendirmeye aldı. Türk Hava Yolları, Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk'ın sözleşmesinin yenilenip yenilenmediğine dair resmi açıklama yapmadı.

EBRAR KARAKURT İLE POZLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Yılbaşı partisinde arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen Ebrar Karakurt, Egonu'yu da partiye davet ederken ikilinin kucak kucağa pozları gündem olmuştu.





