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Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? O artık Avrupa Şampiyonu!

04.09.2023 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt ile ilgili aramalar Türkiye'nin CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olmasıyla birlikte hız kazandı. Final maçında Cansu Özbay, Melisa Vargas ve Eda Erdem ile devleşen Ebrar Karakurt'un hangi takımda oynadığı ve hayat hikayesi merak edildi. Peki, Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? O artık Avrupa Şampiyonu!

Başarısının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da bilinen Ebrar Karakurt, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer aldı. Final karşılaşmasında büyük başarı sergileyen Ebrar Karakurt'un nereli olduğu, kim olduğu ve hangi takımda oynadığı araştırılıyor. İşte Ebrar Karakurt ile ilgili merak edilenler...

EBRAR KARAKURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ebrar Karakurt 17 Ocak 2000 Balıkesir doğumludur. Balıkesirli olan Ebrar Karakurt, Pasör çaprazı olarak oynamaktadır. Karakurt'un boyu 1,96 metredir. 2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

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EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübünde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

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Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ile şampiyonluğa ulaştı.

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CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyon olarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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