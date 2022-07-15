SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ebrar Karakurt, sosyal medyanın gündemine oturdu! Aldığı sayıdan sonra öyle bir şey yaptı ki...

Ebrar Karakurt, sosyal medyanın gündemine oturdu! Aldığı sayıdan sonra öyle bir şey yaptı ki...

15.07.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, dün gece hepimize yarı final heyecanı yaşattı. Başarılı oyuncu Ebrar Karakurt'un aldığı sayı sonrası karşı takıma doğru yaptığı sevinç hareketiyse en az galibiyet kadar konuşuldu.

Ebrar Karakurt, sosyal medyanın gündemine oturdu! Aldığı sayıdan sonra öyle bir şey yaptı ki...

Çeyrek final mücadelesinde Tayland ile karşılaşan Filenin Sultanları ilk seti kaybetse de mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Ay Yıldızlılar'da Ebrar ve Eda 17 sayıyla galibiyetin mimarları olurken, Zehra 14, Hande ve Saliha 10, Cansu 6 sayıyla galibiyet katkı sağladı.

EBRAR KARAKURT ÖZÜR DİLEDİ

FXpEV6aVsAE2MzS

Mücadelenin üçüncü setinde Ebrar aldığı sayı sonrası sevinç yaşarken karşı takıma doğru bağırdı. Cansu Özbay hemen yanına gelerek Ebrar'ı takımın bulunduğu yere götürdü. Bu hareket sonrası Ebrar Karakurt müsabaka sonrası özür diledi.

"ÜLKENİZİ VE OYUNCULARINIZI SEVİYORUM"

1449913

Ebrar Karakurt yaptığı açıklamada, “Sevgili Tayland hayranları; Sporda hırslı olmak doğaldır. Bu değerli oyuncularına karşı bir şey değildi. Ülkenizi ve oyuncularınızı seviyorum. Hepimiz bu sporun bir parçasıyız'' ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine kazandı!A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine kazandı!
Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklarF.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklar
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyi voleybolcu
Milli takımdan kovulmalı bu kız bunun milli takım forması giymesi başlı başına hata çocuklara gençlere kötü örnektir bu
adammm :)

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı! ''Yalvarırım bırakın beni!''

Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı! ''Yalvarırım bırakın beni!''

Pjanic, Türkiye'de kaldı! Süper Lig deviyle anlaştı

Pjanic, Türkiye'de kaldı! Süper Lig deviyle anlaştı

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! Yeni transfer listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! Yeni transfer listede yok

Bu ilginç penaltı atışı dün gece yaşandı! O anlara maçın spikeri bile şaşırdı

Bu ilginç penaltı atışı dün gece yaşandı! O anlara maçın spikeri bile şaşırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.