Ebrar Karakurt'un eski aşkı yataktan çıplak pozunu paylaştı! 'Ayrılık yatmaya engel değil'

Geçtiğimiz günlerde aşk pozlarını tek tek silen ve birbirlerini takipten çıkan Buse Plan ve İmge çifti, barıştıklarını yatak pozuyla duyurdu. Çifti hâlâ ayrı sanan sosyal medya kullanıcıları, ''Ayrılık yatmaya engel değil sanırım'' ve ''Eski sevgilini mi özledin?'' gibi yorumlarda bulundu.

İmge, iddialı paylaşımına Buse Plan'ı etiketlemeyi ihmal etmedi.

Buse Plan ve İmge, daha önce de yatak pozu paylaşmışlardı. Gelen tepkiler sonrası suskunluğunu bozan Buse Plan, ''Bu zihniyet yüzünden ülkeye dönmek istemiyorum. Hostelden deneyimlerimi paylaşmıştım, çok yanlış yerlere çekildi'' diyerek isyan etmişti.

İmge, Ebrar Karakurt ile uzun bir süre İtalya'da beraber yaşadı. İlişkisi bittikten sonra Türkiye'ye dönen İmge, TikTok fenomeni Devinsu ile birlikte oldu ancak bu beraberlik kısa sürdü.

Mutluluğu Buse Plan'da bulan İmge, geçtiğimiz günlerde aşk pozlarını tek tek silerek ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Yeniden bir araya gelen ikili, birlikte dünyayı gezmeye devam ediyor. Ünlü çift, şimdilerde Brüksel'de yaşıyor.

Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya bölümünü bitiren Buse Plan'ın YouTube'da 100 bine yakın abonesi mevcut.

Farklı ülkelerde edindiği deneyimleri takipçileriyle paylaşan Buse Plan, bugüne dek 46 ülke gezdi.



