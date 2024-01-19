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Ebrar Sitesi B Blok'taki ölüm ve yaralanmalara ilişkin sanıklar hakim karşısında

AA AA
19.01.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 109 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi B Blok'taki ölüm ve yaralanmalara ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atilla Öz, başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Tevfik Tepebaşı ifadesinde, mesleğinin öğretmenlik olduğunu, dolayısıyla inşaattan anlamadığını, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Siteyi yaptıran kooperatiflerin yönetim kurullarında olup imza yetkisi bulunan herkesle beraber hareket ettiğini savunan Tepebaşı, dönemin belediye denetim yetkililerinin site inşaatlarını birçok kez denetlediğini ve "olur" verdiğini savunarak, "Ebrar sitesinin olduğu bölge 1997 yılında imara açılmıştır. Ben inşattan anlamam, ben inşaatın başında değilim. Belediye bize şartlar uygun diye izin verdi. Buralar belediye tarafından denetlendi. Ben sorumlu değilim. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Sanıklardan S.T, kooperatife ev sahibi olmak için üye olduğunu, aynı zamanda binaların kapı ve dolaplarını yaptığını belirterek, "Bu binalarla alma, satmayla hiçbir ilgim yoktur. Kooperatifi Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz organize ediyordu. Ben kooperatife girdiğimde evlerin kaba inşaatları bitmişti." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan M.T. de kendisinin kooperatif yönetimindeki toplantılara hiç dahil olmadığını öne sürerek, "Ayak üstü Tevfik Tepebaşı beni 'sizi kooperatife üye ediyorum' dedi. 5-6 yıl evde oturdum. Diğer blokların yapımından bile haberim yoktu. Hiçbir toplantıya davet edilmedim. Yönetim kurulunda olduğumu biliyordum ama hiçbir şekilde fiziki olarak katılım sağlamadım. Beni çağırıp hiçbir şey sormadılar. Tek bildiğim Tevfik Tepebaşı'nın evi yaptığı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, B Blok ile ilgili tutuksuz yargılanan Tevfik Tepebaşı hakkında, dosyaya yeni giren bilgi ve belgeler nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki yakınlarını ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Atilla Öz'ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

Müşteki avukatlarından avukat Arda Arı, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, davaya konu B Blok ile ilgili dosyada Atilla Öz ve müteahhit Tevfik Tepebaşı'nın birbirlerini suçlayan bir durumun oluştuğunu, bu nedenle müteahhit hakkında tekrardan tutuklama kararı verildiğini ifade ederek, "Bu kararın doğru olduğunu düşünüyoruz, ilerleyen günlerde dosyanın tekrardan derinleşeceğini ve adli kontrol tedbiri alan kişilerin de tutuklanacağını düşünmekteyiz." dedi.

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