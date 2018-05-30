MAGAZİN

Ebru Cündübeyoğlu'ndan yıllar sonra mayolu poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte Datça'ya giden Ebru Cündübeyoğlu; kano yaptı, fotoğrafları da Instagram sayfasında yayınladı

Ebru Cündübeyoğlu'ndan yıllar sonra mayolu poz

Yıllar önce fenomen dizi Deli Yürek'te karşımıza çıkan ve ardından birçok projede yer alan Ebru Cündübeyoğlu, son olarak Kanal D'de yayınlanan ve beklediği reyting başarısına ulaşamayınca yayından kaldırılan ''Gülizar'' adlı dizide ''Suzan'' karakterine hayat vermişti.

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Dizinin bitiminden sonra ekranlarda görünmeyen Ebru Cündübeyoğlu, Datça tatilinde ortaya çıktı.

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, tatil sezonunu açtı.

Ailesiyle birlikte Datça'ya giden Cündübeyoğlu; kano yaptı, fotoğrafları da Instagram sayfasında yayınladı.

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Kusursuz fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Ebru Cündübeyoğlu, yıllar sonra ilk kez mayolu görüldü.

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Ebru Cündübeyoğlu Ebru Cündübeyoğlu bikini

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