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Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında? Ebru Destan eşi kim?

07.10.2020 20:01 | Son Güncelleme:
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Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında? Ebru Destan eşi kim?

Ekranların en çok izlenen sabah programlarından bir tanesi olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 8 Ekim konukları arasında Ebru Destan bulunuyor. Çok özel itiraflarıyla Demet ve Alişan İle programının 8 Ekim konuğu olan Ebru Destan izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında? Ebru Destan’ın eşi kim? İşte eski manken ile ilgili tüm merak edilenler…

Sabahların en çok izlenen ve en sevilen programlarından bir tanesi olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın konukları arasında eski manken Ebru Destan bulunuyor. Çok özel itiraflarıyla Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 8 Ekim konuğu olan Destan, televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ebru Destan kaç yaşında? Ebru Destan evli mi? Ebru Destan’ın eşi kim? İşte Ebru Destan son hali ve ünlü isim hakkında tüm merak edilenler...

Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında? Ebru Destan eşi kim?

EBRU DESTAN KİMDİR?

24 Eylül 1977 doğumlu olan Destan yaş olarak şu anda 43 yaşında. Şarkıcı, oyuncu ve eski manken olan Destan ile ilgili olarak Ebru Destan nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ünlü isim İzmir doğumlu. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan ünlü isim, mankenliği bırakmasının ardından şarkıcılık yapmaya başladı. İlk albümü olan Sözümü Yemedim adlı albümünü 2005 senesinde çıkardı. Albümün adının da seneler önce bir albüm çıkaracağını söyleyip bir türlü o albümü çıkaramamasına bir gönderme olduğu konuşuluyor.

Destan, Sözümü Yemedim adlı albümünün çıkış parçası olan Tokat ile listelerde oldukça büyük bir başarı yakaladı. İki sene sonra ise ünlü ismin Ayrılık Soğuk İklim isimli ikinci albümü yayınlandı. Bu albümde de Boyfriend adlı parça önemli bir başarı elde etti. Uzun bir aranın ardından 2017 senesinde oyunculuğa geri dönen Destan, Cennet’in Gözyaşları adlı dizide Özlem karakterine hayat verdi. Ünlü şarkıcının albümleri arasında Sözümü Yemedim, Ayrılık Soğuk İklim ve 3 Vakte Kadar albümleri bulunuyor.

Oyunculuk kariyerinde de oldukça başarılı bir performans sergileyen Destan’ın rol aldığı yapımlar arasında Cennet’in Gözyaşları, Yahşi Cazibe, Teberik Şanssız, Aliye, Hayat Bilgisi, Yeni Hayat, Aşkına Eşkıya, Abuzer Kadayıf, Canlı Hayat, Zor Hedef, Onun Dünyası, Kurt Kapanı, Kimsecikler, Ayşecik, Baba, Şampiyon, Hesabım Bitmedi, Unutabilsem, İlişkiler, Can Ayşecik, Bu Sevda Bitmez ve Mahallenin Muhtarları yer alıyor. Ebru Destan Survivor yarışmasında ünlüler adasında yarıştığı 2011 tarihinde de adından oldukça söz ettirdi. Ebru Destan eşi Mete Okay İnan ile 2011 yılında dünya evine girdi. Çekişmeli boşanma davasının devam ettiği bilinen ünlü isim ile ilgili olarak Ebru Destan boşandı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

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