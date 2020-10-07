Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında? Ebru Destan eşi kim?

Sabahların en çok izlenen ve en sevilen programlarından bir tanesi olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın konukları arasında eski manken Ebru Destan bulunuyor. Çok özel itiraflarıyla Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 8 Ekim konuğu olan Destan, televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ebru Destan kaç yaşında? Ebru Destan evli mi? Ebru Destan’ın eşi kim? İşte Ebru Destan son hali ve ünlü isim hakkında tüm merak edilenler...

EBRU DESTAN KİMDİR?

24 Eylül 1977 doğumlu olan Destan yaş olarak şu anda 43 yaşında. Şarkıcı, oyuncu ve eski manken olan Destan ile ilgili olarak Ebru Destan nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ünlü isim İzmir doğumlu. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan ünlü isim, mankenliği bırakmasının ardından şarkıcılık yapmaya başladı. İlk albümü olan Sözümü Yemedim adlı albümünü 2005 senesinde çıkardı. Albümün adının da seneler önce bir albüm çıkaracağını söyleyip bir türlü o albümü çıkaramamasına bir gönderme olduğu konuşuluyor.