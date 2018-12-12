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Ebru Gündeş duruşmaya gelmedi! Son uyarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 13:52 | Son Güncelleme

Kanlıca'daki yalılarında kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık Gündeş hakkında bir sonraki duruşmaya katılmaması halinde zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtarında bulundu.

Ebru Gündeş duruşmaya gelmedi! Son uyarı

Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ile birlikte yargılandıkları davada dosyalarının ayrılmasına karar verilen sanıklar eşi Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Begüm Can Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ile avukatı ise duruşmaya gelmedi.

EBRU GÜNDEŞ DURUŞMAYA GELMEDİ

Duruşmada söz alan Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Gürel, müvekkilinin önceden yaptığı sözleşmelerden dolayı Antalya'da sahne alacağını belirterek, "Geçen celse müvekkilimizi bu duruşmada hazır edeceğimize dair beyanda bulunmuştuk. Önceden planladığı sözleşmeler nedeniyle Antalya'da sahne alacak olmasının dikkate alınmasını istiyoruz. İşi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanı yoktur. Son bir süre talebimiz bulunmaktadır." dedi.

Mahkeme, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretinin son kez kabul edilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmaya hazır edilmemesi halinde ise hakkında zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtarında bulundu.

AA

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