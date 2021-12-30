Ebru Gündeş-Hadise-Reza Zarrab konusu yeniden açıldı! Seren Serengil "Büyük rezalet" dedi

Erbu Gündeş ve Hadise'nin küslüğü ve ortaya atılan iddialar 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Reza Zarrab’dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlar arasında, Gündeş ile “O Ses Türkiye” yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise’nin de olduğu iddia edilmişti. Hadise ile arkadaşlığını bitiren Gündeş, çıkan bu söylentiler hakkında sessiz kalmıştı.

Bu konu Söylemezsem Olmaz ekibi tarafından yeniden masaya yatırıldı.

SEREN SERENGİL KENDİNİ TUTAMADI

Seren Serengil Hadise'yi suçlayarak "Bu yılın en büyük rezaleti" dedi. Serengil açıklamasının devamında "Hadise iş arkadaşı olan kadının oradayken ilişkiye girdi gerçekten hançerlemek mi? Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal" dedi.



