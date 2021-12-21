Beyin kanaması geçirirken görüntülenen ilk kişi olan Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı, literatüre girdi

Ebru Gündeş, şarkılarıyla Türk Müzik tarihine adını yazdıran isimlerin başında geliyor. 90’lı yılların en popüler isimleri arasında yer alan başarılı şarkıcı, Dön Ne Olur albümünün tanıtım gecesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatının en zor günlerini yaşadı.

HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINDI

Ebru Gündeş, 21 yıl önce Dön Ne Olur şarkısının tanıtımı için stüdyoda basının karşısına çıktı. Dön Ne Olur şarkısını söylemek isterken birden yardımcısına işaret ederek "Başım dönüyor" dedi.

Kimsenin bu elim olaydan daha haberi yoktu. Bu esnada kameralar da Ebru Gündeş'e odaklanmıştı. Gündeş'in gözleri bir anda kaymaya başladıktan hemen sonra sanatçı olduğu yere düşmüştü. Albümün müzik direktörü İlyas Tetik hemen Ebru Gündeş'i kucağına aldı. Ambulans çağrıldı ve vakit kaybetmeden ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

LİTERATÜRE GEÇTİ

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı. Zira beyin kanaması geçirdiği sırada görüntülenen tek kişi olarak adını literatüre yazdırdı.

"DÜNYADA ÖYLE BİR GÖRÜNTÜ YOK"

Konuyla ilgili Ebru Gündeş'in doktoru Prof. Dr. Cemal Kuday'ın Finlandıyalı bir meslektaşının kendisine söylediklerini şöyle aktarıyor:

"Bu film, bir kanamanın dünyada ilk resmedilişidir. Yani kanama anında çekilmiş ilk resmidir. Şu ana kadar dünyada öyle bir görüntü yok. Kanama anında resmi çekilen ilk hasta' dedi. Bu görüntülerin ardından sahnede de yine bu sanatkar kızımız dumanlar içinde sahneye çıkıyor. Demek istedi ki, ameliyat, zamanında, uygun merkezlerde ve tecrübeli ellerde yapılırsa hastalar kısa zamanda normal yaşama dönebiliyorlar. Endovasküler (kapalı ameliyat) yaparsak bunların normal yaşama dönmesi daha uzun zaman alabiliyor."



