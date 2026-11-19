NOW'un fenomen dizilerinden Halef: Köklerin Çağrısı bu sezon reytinglerde düşüş yaşadı. Halef'in reyting düşüşünü kanal affetmedi ve dizi için final kararı verildi.

Halef'in başrol oyuncu finali yayınlanacak dizi hakkında sessiz kalmadı ve bir veda paylaşımı yaptı.

"YERİN HEP AYRI OLACAK HALEF"

Biran Damla Yılmaz paylaşımında "Seninle ilgili söyleyecek çok şeyim var ama sanırım her şeyi özetleyecek tek bir cümle bulabiliyorum. Yerin hep ayrı olacak Halef!" dedi.

Güzel oyuncu paylaşımının devamında şunları yazdı:



"Yıldız... Kızım bir karakteri oynayayım dedim, neler oldu. İyi ki de olmuş, tadı damağımda kaldı. Öncelikle bu proje boyunca hatta belki de devamında benimle/bizimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Ben her ne kadar görülmese de, reddedilse de, tepki alsam da, sen, ben ve bizim gibi kadınların sesi olmaya devam edeceğim. Seni çok seviyorum."

