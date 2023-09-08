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  4. Ebru Gündeş'in nostalji paylaşımı olay oldu! 'Hiç değişmediğim doğrudur' dedi kızıyla benzerliği dikkat çekti

Ebru Gündeş'in nostalji paylaşımı olay oldu! 'Hiç değişmediğim doğrudur' dedi kızıyla benzerliği dikkat çekti

08.09.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Gündeş son olarak nostalji paylaşımıyla adından söz ettirdi. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Gündeş 'Hiç değişmediğim doğrudur' notunu da düştü. Ünlü şarkıcının kızı ile olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Arabesk fantezi müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş özel hayatı ve sahne tarzıyla sık sık gündem oluyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gündeş şimdi de nostalji paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Gündeş'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ebru Gündeş 2

Gündeş, çocukluk fotoğrafının altına "Hiç değişmediğim doğrudur 2" ifadelerini not düştü. Ünlü şarkıcının çocukluk halini görenler 'Kızı sandım', 'Kızı ne kadar da benziyor' gibi yorumlar yaptılar.

Ebru Gündeş paylaşım

Ünlü şarkıcının 2010'da hayatını birleştirdiği ve 2021'de boşandığı Reza Zarrab'tan Alara adında bir kızı bulunuyor. Gündeş kızını ekranlardan ve kameralardan uzak tutuyor.

Ebru Gündeş kızı 1

Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara sadece annesi gittiği mekanlarda nadiren görüntülenebiliyor.

Ünlü sanatçının adeta sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab'ın 12 yaşında olduğu biliniyor.

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Ebru Gündeş yaşında

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