Ebru Gündeş'in nostalji paylaşımı olay oldu! 'Hiç değişmediğim doğrudur' dedi kızıyla benzerliği dikkat çekti

Arabesk fantezi müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş özel hayatı ve sahne tarzıyla sık sık gündem oluyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gündeş şimdi de nostalji paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Gündeş'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gündeş, çocukluk fotoğrafının altına "Hiç değişmediğim doğrudur 2" ifadelerini not düştü. Ünlü şarkıcının çocukluk halini görenler 'Kızı sandım', 'Kızı ne kadar da benziyor' gibi yorumlar yaptılar.

Ünlü şarkıcının 2010'da hayatını birleştirdiği ve 2021'de boşandığı Reza Zarrab'tan Alara adında bir kızı bulunuyor. Gündeş kızını ekranlardan ve kameralardan uzak tutuyor.

Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara sadece annesi gittiği mekanlarda nadiren görüntülenebiliyor.

Ünlü sanatçının adeta sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab'ın 12 yaşında olduğu biliniyor.

