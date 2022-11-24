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Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girdi eşi Reza Zarrab'ın...

24.11.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ile yakın arkadaş olduğu dönem Reza Zarrab ile aşk yaşayan Hadise günlerdir gündemde. İddialara göre Gündeş kocasıyla arkadaşının aşk yaşadığına O Ses Türkiye kulisinde şahit oldu. Gündeş Hadise'nin kulisinde kocasının adını görünce şoke oldu. İşte o iddia...

Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girdi eşi Reza Zarrab'ın...

Hadise’nin, Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarrab’la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.

Hadise’nin, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim” dediği öne sürüldü.

Ekran Alıntısı

Yasak aşk hakkında Bircan Bali'den bomba iddialar geldi. Bali Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün yapmadığını ve asla Hadise'nin gelinlik giymediğini söyledi. Bircan Bali bununla da kalmadı, Ebru Gündeş'in o dönemki eşi ve arkadaşının yasak aşkını O Ses Türkiye kulisinde öğrendiğini iddia ederek şunları söyledi:

ACUN MEDYA'DA YAŞANAN OLAY

"Seda Sayan iyi ki o gün kovid olmuş. O gelmeyince Ebru Gündeş'i çağırıyorlar. Çekimler bitiyor hepsi kuliste. Hadise'nin ofisine bir çanta geliyor, Hadise iyi marka çantayı alelacele saklarken Ebru diyor ki 'A ne güzel çanta' lap açıyor; fatura kocasının üzerine. Buna bir de Murat Boz'un menajeri şahit oluyor. Olay Acun Medya'da yaşandığı için O Ses Türkiye'den apar topar gönderiliyor."

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