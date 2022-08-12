Ebru Polat art arda bikinili pozlarıyla fiziğini sergiledi! Beğeni butonu çöktü...

Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlara yer veren Ebru Polat, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak muhteşem fiziğini sergilediği bikinisiyle poz veren güzel şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
39 yaşındaki güzel şarkıcı Ebru Polat, müstehcen pozlarıyla nefes kesen ünlü isimler arasında yer alıyor.
Son olarak art arda paylaştığı bikinili pozlarıyla muhteşem fiziğini sergileyen güzel şarkıcıya takipçileri yorum yağdırdı.
Takipçilerinden bazıları Polat'ın pozlarına, "Maşallah fiziğin çok güzel" ve "Yaktın bizi Ebru Hanım" şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte güzel şarkıcının cesur pozlarından bazıları;
Ayakkabı ve çantalarda yaz fırsatı
Stanley termos ve soğutucu çantalar
Küçük ev aletleri ve aksesuarlar
Mangallar, barbeküler ve aksesuarları
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