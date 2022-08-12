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Ebru Polat art arda bikinili pozlarıyla fiziğini sergiledi! Beğeni butonu çöktü...

12.08.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Yaz konserlerine devam eden ünlü şarkıcı, cüretkar pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Polat son olarak bikinili pozlarıyla fiziğini sergiledi. Güzel şarkıcının pozları sonrasında beğeni butonu resmen çöktü.

Ebru Polat art arda bikinili pozlarıyla fiziğini sergiledi! Beğeni butonu çöktü...

Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlara yer veren Ebru Polat, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak muhteşem fiziğini sergilediği bikinisiyle poz veren güzel şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ART ARDA POZLARINI PAYLAŞTI

39 yaşındaki güzel şarkıcı Ebru Polat, müstehcen pozlarıyla nefes kesen ünlü isimler arasında yer alıyor.

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Son olarak art arda paylaştığı bikinili pozlarıyla muhteşem fiziğini sergileyen güzel şarkıcıya takipçileri yorum yağdırdı.

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Takipçilerinden bazıları Polat'ın pozlarına, "Maşallah fiziğin çok güzel" ve "Yaktın bizi Ebru Hanım" şeklinde yorumlarda bulundu.

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İşte güzel şarkıcının cesur pozlarından bazıları;

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