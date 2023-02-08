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Ebru Polat depreme sessiz kalan ünlülere isyan etti! 'Görün pofpofladığınız sahtekarları!'

08.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat Pazartesi sabahı Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde can kayıpları artmaya devam ediyor. Depremzedelere yardım etmek için seferber olan ünlü isimlerden Ebru Polat, yaşanan felakete sessiz kalan ünlülere isyan etti.

Ebru Polat depreme sessiz kalan ünlülere isyan etti! 'Görün pofpofladığınız sahtekarları!'

Ebru Polat, Türkiye'nin yakın tarihte yaşadığı en büyük deprem felaketine sessiz kalan meslektaşlarına öfke kustu.

''YİNE GÖMDÜNÜZ KAFANIZI KUMA!''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, ''Takipçisi yüksek olan sanatçılar, oyuncular... Öldünüz heralde! Ulan insan bir paylaşım yapar! Sizin paylaşımınızla belki bir çocuk ailesini bulur. Yine gömdünüz kafanızı kuma! Bu zamanda görün pofpofladığınız sahtekarları işte!' ifadelerini kullandı.

Ebru Polat depreme sessiz kalan ünlülere isyan etti! 'Görün pofpofladığınız sahtekarları!'

Afet anında ihtiyaç olan ürünlerin fiyatlarını arttıran kötü niyetli satıcılara da sitem eden Polat, ''Fırsatçılık yapıp ekmek fiyatlarını arttıran şerefsizler varmış'' dedi.

Ebru Polat depreme sessiz kalan ünlülere isyan etti! 'Görün pofpofladığınız sahtekarları!'


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