Ebru Polat depreme sessiz kalan ünlülere isyan etti! 'Görün pofpofladığınız sahtekarları!'

Ebru Polat, Türkiye'nin yakın tarihte yaşadığı en büyük deprem felaketine sessiz kalan meslektaşlarına öfke kustu.

''YİNE GÖMDÜNÜZ KAFANIZI KUMA!''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, ''Takipçisi yüksek olan sanatçılar, oyuncular... Öldünüz heralde! Ulan insan bir paylaşım yapar! Sizin paylaşımınızla belki bir çocuk ailesini bulur. Yine gömdünüz kafanızı kuma! Bu zamanda görün pofpofladığınız sahtekarları işte!' ifadelerini kullandı.

Afet anında ihtiyaç olan ürünlerin fiyatlarını arttıran kötü niyetli satıcılara da sitem eden Polat, ''Fırsatçılık yapıp ekmek fiyatlarını arttıran şerefsizler varmış'' dedi.



