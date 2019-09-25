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Ebru Polat depremi gözlerinden anlamış! Şaşırtan paylaşım

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 25.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, bu sabah İstanbul’da meydana gelen depremi bir gün önce kendi gözlerinden anladığını açıkladı. Polat'ın bu paylaşımı sosyal medya takipçilerinin diline düştü.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı.

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan iki ayrı deprem vatandaşları tedirgin ederken magazin camiasından da paylaşımlar geldi. Şarkıcı Ebru Polat, İstanbul'da yaşanan iki deprem sonrası Twitter'den gözlerini çektiği bir fotoğraf paylaşarak "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu" açıklaması yaptı.

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Dalga geçilmesi üzerine ise Polat "Gözlerimde lens oldugunu düşünenler ben hiç lens kullanmam. Kendi gözüm o" diyerek herkese yanıt verdi.

Şarkıcı Ebru Polat depremden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabı Twitter'den "Depremi tek ben hissetmişim sanırım" diyerek yaşadığı paniği dile getirmişti.

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Polat'ın bu paylaşımı sonrası pek çok sosyal medya kullanıcısı şarkıcıyla dalga geçti. Polat'ın daha sonra yataktan paylaştığı pozun da daha önce paylaştığı göz fotoğrafıyla aynı olması dalga konusu oldu.

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Ebru Polat Ebru Polat Instagram

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bunun ne işe yaradığını bilmeyen varmı aranızda?
ulan reklam için depremden bile medet umuyosunuz ah be kızım biz neredeyiz sen nerde..
kafayı yemiş
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