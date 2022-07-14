Ebru Polat derin bacak ve göğüs dekolteli pozlarıyla olay yarattı!

Her paylaşımıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan güzel şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı. Yeşil bacak ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlarını sergileyen güzel şarkıcı, çektiği videoyla adeta mest etti. Polat'ın muhteşem fiziği dikkat çekti.

KASIKLARINA KADAR UZANAN DERİN YIRTMACI OLAY YARATTI

Her fırsatta cesur pozlarıyla Instagram hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımlarıyla takipçilerini adeta mest etti.

Konser öncesi giydiği derin dekolteli yeşil elbisesiyle dekoltesini sergileyen Ebru Polat'ın kasıklarına kadar uzanan yırtmacı büyüledi.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın bu paylaşımları resmen göz kamaştırdı.

POZLARIYLA HERKESİ BÜYÜLÜYOR

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat, pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

İşte güzel şarkıcının yaptığı paylaşımlardan bazıları;



