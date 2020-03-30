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Ebru Polat: Her güne bir sevgili koyacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Ebru Polat'tan şaşırtan bir paylaşım daha geldi. Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkarmış olacağım" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle günlerdir evinden dışarı çıkmıyor.

Evde kendini karantinaya alan Ebru Polat, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Polat'ın özellikle Instagram hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerini de oldukça şaşırttı.

Ebru Polat paylaşımında, "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" ifadelerini kullandı.

Polatgeçtiğimiz aylarda tatil için Dubai'ye gitmiş ve Gezi olayları sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran, daha sonra ise kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçlanan Sabri Çelebi ile görüntülenmiş ve aşk yaşadığı iddia edilmişti.

DANS VİDEOSUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde dans videosunu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla TikTok'ta paylaştı. Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımına beğeni yağdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iğrençsin
doğru demiş..çünkü sevgiliden para alınmaz...
kim kimin ne olduğunu biliyor
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