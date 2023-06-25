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  4. Ebru Polat ince askısının azizliğine uğradı! Derin dekolteyle zor anlar

Ebru Polat ince askısının azizliğine uğradı! Derin dekolteyle zor anlar

25.06.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ebru Polat derin göğüs dekolteli tercihleriyle hayranlarının dikkatini çekiyor. Ebru Polat son olarak bluzunun ince askısının azizliğine uğradı.

Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Ebru Polat bir dizi estetik yaptırarak adından söz ettirmişti. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat yolculuk sırasında zor anlar yaşadı.

Bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem olan Ebru Polat yine derin dekolte tercih etti.

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Ancak bluzunun ince askıları bu dekolteye dayanamadı. Askılarından biri kopan şarkıcı o anları paylaşarak "Şu anda çok zor durumdayım, gördüğünüz gibi askım koptu. Tetikte yani ha düştü ha düşecek, bir facia yaşayabiliriz burada. Çok göz var ya" dedi.

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Polat hosteslerden aldığı çengelli iğne ile frikik vermeden sorunu çözdü.

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Ebru Polat daha sonra yine iğnenin çıktığını anlatarak "Tam ortaya çıkıyordu elimle yakaladım, kız çıktı ortaya memeler" diyerek dikkat çekti.

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Ebru Polat sosyal medya bişektomi

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