Ebru Polat "Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" dedi! Okan Bayülgen şaştı kaldı

Onlyfans pozlarıyla ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ebru Polat, Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralına konuk oldu. Her paylaşımı olay olan şarkıcı açıklaması sırasında kadınların birbirlerine iyi niyetle bikinili pozlar atabildiğini söyledi.

Okan Bayülgen "Biz erkekler birbirimize anadan doğma fotoğraflar yollayıp 'nasıl buldun canım?' demeyiz. Sayın Başar'dan psikiyatrik olarak da destek alıyorum, bir kere bile kendisine çırılçıplak fotoğraf göndermişliğimiz yok. Niye kadınlar böyle bir şey yapıyor?" dedi.

Ebru Polat ise bunun üzerine "Erkekler birbirine çıplak fotoğraf atsa çok farklı anlaşılabilir biz birbirimize çıplak fotoğraf atabiliriz, bizde kötü niyet yok" dedi ve ekledi:

"Soyunma odalarına gidiyoruz gayet çıplak dolaşabiliyoruz içeride hiç sıkıntı olmuyor."

OKAN BAYÜLGEN ŞAŞTI KALDI

Okan Bayülgen ise bunun üzerine şaşırarak "Ben kaç kere spora gittim hiç öyle bir şey görmedim" dedi. Ebru Polat ise sözlerine devam ederek "Biz soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz hiç sıkıntı yok" dedi.

Bayülgen ise "Nerede bu spor salonu" diyerek şaşırdı.



