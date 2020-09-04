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  4. Ebru Polat'tan jinekolog tepkisi! 'Strestir dedi bana...'

Ebru Polat'tan jinekolog tepkisi! 'Strestir dedi bana...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla gündem olan Ebru Polat sancılanıp hastaneye koştu. Böbrek taşı olan Ebru Polat ilk olarak jinekoloğa gittiğini ve orada yaşadıklarını anlattı.

Son dönemlerde kozmetik markasıyla ilgilenen şarkıcı Ebru Polat böbrek taşı düşürüyor. Ebru Polat ağrısı çok olduğu için hastaneye gidince yaşadığı bir olayı anlattı. İlk ağrı yaşadığında yumurtalıklarında bir sorun olduğunu düşünen Polat jinekoloğa gittiğini söyledi.

Polat açıklamasında şunları anlattı: "Allah hasta insanların yardımcısı olsun doğru insanlar karşılaştırsın. Size başıma gelen bir şeyi anlatayım. Geçen gün çok ağrıyla hastaneye geldim ya sandım ki yumurtalıklarımda bir şey var. Jinekolog bana dedi ki; sağlıklısın bir şey yok. Dedim ki hocam vücut sinyal veriyor bu ağrı nedir? Strestir dedi bana inanabiliyor musunuz? Şaka gibi...

JİNEKOLOG BENİ GÖNDERİYORDU...

Neyse dedim ki çok ağrım var bari iğne yapılsın. Acile indim ürolog hocam beni kontrol etmek istedi ve o söyledi. Doktor var doktor var..."

Ebru Polat ağrı sırasında yaşadıklarını anlatarak doktorlara teşekkür etti. Polat açıklamasının devamında "Jinekolog beni eve gönderiyordu. Ve ateş içinde dönüp böbreğime zarar verebilirmişim. Doktor var doktor var" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2. doktor fizigini gormek istemistir . ilk doktor dogru soylemis
dudaklara üzüldüm
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