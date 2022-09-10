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  4. Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'e tepki! "Böyle star olamazsınız ama nankör evet"

Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'e tepki! "Böyle star olamazsınız ama nankör evet"

10.09.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolcu Cedi Osman'ın eşi oyuncu Ebru Şahin, milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'e Twitter üzerinden olay göndermede bulundu. Milli Takım, Fransa'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç sonrasında Buğrahan Tuncer'in bazı açıklamalarına Ebru Şahin tepki gösterdi.

Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'e tepki! "Böyle star olamazsınız ama nankör evet"

Türkiye A Milli Basketbol takımı 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşılaştı. Maçı 87-86 kazanan Fransa çeyrek finale yükselirken Türkiye Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Maç sonrasında ise kriz yaşandı. Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer hakkında attığı tweeti bir süre sonra kaldırdı.

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"BÖYLE STAR OLAMAZSINIZ AMA NANKÖR EVET"

Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin maçın bitiminin ardından sosyal medya hesabından basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki göstererek şu sözleri paylaştı:

"Turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dk'sı olmayanlar gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor."

EBRU ŞAHİN'İN BUĞRAHAN TUNCER TWETİ

BUĞRAHAN TUNCER NE DEMİŞTİ?

Buğrahan Tuncer Türkiye'nin maçın ardından "2019'dan sonra şimdi de bu. Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda" ifadelerini kullanmıştı.

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