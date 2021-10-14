MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ebru Şahin, Destan dizisindeki rolüyle şaşırtacak! Destan'dan ilk fragman yayınlandı

Ebru Şahin, Destan dizisindeki rolüyle şaşırtacak! Destan'dan ilk fragman yayınlandı

14.10.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin'in yeni dizisi Destan'dan ilk fragman yayınlandı. Son olarak Hercai dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Ebru Şahin, yeni dizisindeki savaşçı rolüyle hayranlarını şaşırtacak. Destan dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

ATV'nin yeni dizisi Destan'dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisinde Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesi konu alınıyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin, Destan dizisinde savaşçı Akkız rolünü canlandıracak.

destan1

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ebru Şahin ve Cedi Osman evleniyor! Kapadokya'da romantik evlilik teklifiEbru Şahin ve Cedi Osman evleniyor! Kapadokya'da romantik evlilik teklifi

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

244612201_1082987845874068_250921132229157417_n

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamer Karadağlı isyan etti! "Şimdi de Pınar'ı linçliyorlar"Tamer Karadağlı isyan etti! "Şimdi de Pınar'ı linçliyorlar"
PARTNERCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldıCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı
Final kararı olay olmuştu! Ekrana böyle veda ediyorFinal kararı olay olmuştu! Ekrana böyle veda ediyor
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Destan dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki

MİT ve Emniyet İran ajanlarını yakaladı

MİT ve Emniyet İran ajanlarını yakaladı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.