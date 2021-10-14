Ebru Şahin, Destan dizisindeki rolüyle şaşırtacak! Destan'dan ilk fragman yayınlandı

ATV'nin yeni dizisi Destan'dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisinde Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesi konu alınıyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin, Destan dizisinde savaşçı Akkız rolünü canlandıracak.

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.



