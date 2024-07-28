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Ebru Şahin'e Akın Akınözü soruldu! "Çok ayıp buluyorum böyle şeyleri..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 07:13
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Ebru Şahin, Hercai dizisindeki eski rol arkadaşı Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü’nün cenazesine katılmadığı gerekçesiyle çok eleştirildi. Bu konuda çok konuşulan ünlü oyuncu arkadaşını aradığını söyledi.

Ebru Şahin'e Akın Akınözü soruldu! "Çok ayıp buluyorum böyle şeyleri..."

ercai dizisindeki Miran karakteri ile tanınan Akın Akınözü, 21 Temmuz'da bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti.

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Cenaze töreninde gözler Akın Akınözü'nün dizideki partneri Ebru Şahin'i aradı. Şahin'in cenazede olmaması ise çok eleştirildi. Ebru Şahin, cenazeye katılmadığına dair ilk kez MagazinBurda muhabirlerine yanıtladı.

"Haberi aldığımda şehir dışındaydım ve direkt baş sağlığı diledim" diyen Ebru Şahin, sosyal medyada paylaşım yapmayı saçma bulduğunu da ekledi.

Şahin "Aslında böyle konuları konuşmak da bana çok doğru ve ne bileyim anlamlı gelmiyor zaten haberi aldığımda şehir dışındaydım ve direkt baş şağlığı diledim. Bunun direkt muhatabı tarafına yapılmasını daha doğru buluyorum. Yani bir sosyal medyada paylaşılınca mı insanlar tarafından bir yasallık kazanıyor ya da bir gerçeklik kazanıyor bilmiyorum. Çok buna inanmıyorum açıkçası" dedi.

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"SET YOĞUNLUĞUNDAN..."

Ebru Şahin ayrıca "Bütün hafta da set yoğunluğundan dolayı hazırlık programımız vardı onu değiştiremediğim için katılma durumum olmadı. Çok ayıp buluyorum böyle şeyleri bu ne zaman kültürümüz oldu sosyal medyada paylaşmayınca..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü
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