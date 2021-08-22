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Ebru Şahin Edip Tepeli-Ayşecan Tatari'nin kızına hayran oldu

22.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edip Tepeli ve Ebru Şahin yeni dizi Destan'da rol alacak. Ebru Şahin rol arkadaşının kendi gibi oyuncu eşi Ayşecan Tatari ve kızıyla tanıştı.

Ebru Şahin Edip Tepeli-Ayşecan Tatari'nin kızına hayran oldu

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli, yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden Destan ile anlaşma yaptı. Akkız karakterinin hikayesi olarak ortaya çıkan Destan isimli dizide şimdiye kadar Kaan Çakır, Filiz Ahmet ve Selim Bayraktar ile de anlaşma yapılmıştı.

Edip Tepeli ile Destan dizisinde başrol oynayacak olan Ebru Şahin, Tepeli ailesiyle tanıştı.

Tepeli’nin kızı Müjgan ve eşi Ayşecan Tatari ile Ebru Şahin bir araya geldi.

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Şahin minik Müjgan ile olan fotoğrafına ‘’Aşırı aşık oldum desem’’ notunu düştü.

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Ebru Şahin Edip Tepeli Ayşecan Tatari
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