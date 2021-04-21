Ebru Şahin, Hercai dizisindeki bebeği bırakamadı

Hercai dizisi final bölümünde yaşanan tatsız olaylarla anılıyor olsa da diziyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizide oğlunu oynayan bebekle sımsıcak bir pozunu paylaştı.

Ebru Şahin, kucağına aldığı Ömer Asaf ile çekilen fotoğrafına da “Isırmamak için tek bi neden?” notunu düşmüş.

HERCAİ DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Reyyan karakterini oynadığı dizide Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, dizinin bu hafta Pazar akşamı 69. bölümüyle ekrana vedası öncesinde verdi bu pozu.

Mardin Midyat’ta çekimleri süren dizinin bu hafta finali yapılacak ve son çekim günleri. Ebru Şahin de minik oyuncu ile aşağıdaki sevimli pozuyla görenin içini ısıtıyor.



