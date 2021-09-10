Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı evliliğe mi gidiyor? Sosyal medya çalkalanıyor

ATV ekranlarında yayınlanan ve 25 Nisan 2021'de final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbol oyuncusu Cedi Osman, uzun süredir devam eden beraberlikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Mutlu anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan ikili hakkında evleneceklerine dair birçok yorum yapılıyor. İşte detaylar...

EBRU ŞAHİN İLE CEDİ OSMAN EVLENECEK Mİ?

Günlerdir arkadaşlarının düğünlerine katılan Cedi Osman ile Ebru Şahin hakkında sosyal medyada ilgi çeken yorumlar yapıldı. Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren ünlü ikili Cedi ile Şahin'in evleneceği bilgisi sosyal medyada hızla yayılıyor. İkilinin evlenip evlenmeyeceğini hayranları merakla takip ediyor.

EBRU ŞAHİN İLE CEDİ OSMAN NE ZAMANDIR BİRLİKTELER?

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbol oyuncusu Cedi Osman yaklaşık bir yıldır birlikteler.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu Ebru Şahin 27 yaşındadır. 1,7 m olan Şahin İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gördü. Türk oyuncu olan Ebru Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan "Hercai" adlı dizide hayat verdiği "Reyyan" rolü ile akıllara kazındı. Türkiye'nin başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Şahin, birçok ödüle layık görüldü.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

8 Nisan 1995 Ohri, Kuzey Makedonya doğumlu Cedi Osman 26 yaşındadır. 2,01 m olan Osman 140 kilodur. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbol oyuncusu olan Cedi Osman, kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabiliyor. Osman, 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçildi.





