Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın villasının kirası ortaya çıktı

Hercai ve Destan dizisiyle gönüllere taht kuran 28 yaşındaki Ebru Şahin basketbolcu Cedi Osman ile evlenmişti. Şahin kocasının temposu sebebiyle İstanbul ve Amerika arasında mekik dokuyor.

Ebru Şahin, Cedi Osman uğruna sık sık Amerika'ya gitmesiyle ilgili "Cedi bu fedakarlığa değer" demişti.

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman geçtiğimiz haftalarda yeni evlerine yerleşti. Çift, Osman'ın takım arkadaşlarının da yaşadığı Bratenahl kasabasında bir villayı kiraladı.

İstanbul'da kirası 80 bin lira olan evde oturan Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu kez 2 bin 500 dolarlık (47 bin TL) bir villayı beğendi ve tuttu.



