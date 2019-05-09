Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...

8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi" demişti.

Şallı önceki akşam nişanlısı Uğur Akkuş'la bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü mankene oğlunun sağlık durumu soruldu.

Şallı, “Anne olarak çok üzgünüm. Benim çocuğum haber konusu değil. O daha küçücük bir masum. Durumu gayet iyi, daha da iyi olacağız.” açıklamasında bulundu. (Gecce.com)



