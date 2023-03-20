Ebru Şallı depremden sonra zor günler yaşamaya başladı! 3 kilo verdi, dişini kırdı ve...

Ebru Şallı Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından zor günler geçiriyor. “İyi değilim aslında, pek keyfimiz yok depremden dolayı. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor, bizler de çalışıp bir şeyler yapacağız ki ayakta durabilelim, daha fazla yardım yapabilelim” diyen Şallı olası İstanbul depremi üzerine de yorum yaptı.

Ebru Şallı 2. Sayfa'nın haberine göre depremlerden sonra uyku sorunları yaşıyor, "Zayıf olduğum için kilo vermemem lazım ama bu süreçte 3 kilo verdim" diyen Şallı şunları söyledi:

"BÜYÜK BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"

“3 hafta hiç uyumadım, uyku ilacı almadan da uyuyamıyorum. Pars hastanede tedavi görürken dişimi sıkmaya başlamıştım. Bu yüzden bir dişim kırılmıştı. Depremden sonra yine üzüntü ve stresten dişlerimi sıkmaya başladım. Yine bir dişimi kırdım, büyük bir ameliyat geçirdim.”

