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Ebru Şallı depremden sonra zor günler yaşamaya başladı! 3 kilo verdi, dişini kırdı ve...

20.03.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda küçük oğlunun ölümüyle büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı Kahramanmaraş depremleri sonrası zor günler yaşıyor. Ebru Şallı önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü model ve sunucu deprem sonrası 3 kilo verdi, uyumakta zorlandığı için ise ilaca başladı.

Ebru Şallı depremden sonra zor günler yaşamaya başladı! 3 kilo verdi, dişini kırdı ve...

Ebru Şallı Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından zor günler geçiriyor. “İyi değilim aslında, pek keyfimiz yok depremden dolayı. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor, bizler de çalışıp bir şeyler yapacağız ki ayakta durabilelim, daha fazla yardım yapabilelim” diyen Şallı olası İstanbul depremi üzerine de yorum yaptı.

Ebru Şallı 2. Sayfa'nın haberine göre depremlerden sonra uyku sorunları yaşıyor, "Zayıf olduğum için kilo vermemem lazım ama bu süreçte 3 kilo verdim" diyen Şallı şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"BÜYÜK BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"

“3 hafta hiç uyumadım, uyku ilacı almadan da uyuyamıyorum. Pars hastanede tedavi görürken dişimi sıkmaya başlamıştım. Bu yüzden bir dişim kırılmıştı. Depremden sonra yine üzüntü ve stresten dişlerimi sıkmaya başladım. Yine bir dişimi kırdım, büyük bir ameliyat geçirdim.”

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