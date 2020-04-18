Ebru Şallı'nın acı gününe ünlülerden destek mesajları yağdı

Ebru Şallı, 2002 yılında iş insanı Harun Tan ile dünya evine girmişti. Çiftin 11 yıllık evliliklerinden Beren ve Pars isimlerini verdikleri iki çocukları olmuştu. Ebru Şallı ve Harun Tan 2013 yılında boşanma kararı almasına rağmen küçük oğulları Pars'ın tedavi süresinde birbirlerine destek olmaya devam etti. Anne ve babasının mücadelesi ne yazık ki minik Pars'ın hastalıkla olan savaşını kazanmasına yetmedi. Pars, dün öğle namazına müteakiben Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Magazin dünyasına bomba gibi düşünen haberin ardından ünlü isimler üzüntülerini ve dileklerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları taziye mesajları ile Ebru Şallı'ya ilettiler. Mesajların büyük çoğunluğunda yer alan "küçük melek" ifadesi ise okuyan herkesi duygulandırdı. Ebru Şallı'nın acısını paylaşmak isteyenler arasında Sinan Akçıl, Seda Sayan, Gülben Ergen, Seren Serengil, Deniz Seki, Yeşim Salkım, Demet Şener, Gamze Özçelik gibi ünlü isimler vardı. Ebru Şallı ve Harun Tan'a başsağlığı için binlerce yorum yapıldı. Ünlü isimlerin bazıları Pars için yaptıkları paylaşımlarda yorumları sınırlandırmayı ya da kapatmayı tercih ettiler.