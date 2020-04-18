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Ebru Şallı'nın acı gününe ünlülerden destek mesajları yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Ebru Şallı'nın en acı gününü, ünlü isimler yayınladığı destek mesajları ile paylaştı. Eski model ve pilates eğitmeni Ebru Şanlı'nın lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayata gözlerini yumdu. Küçük Pars 2 yıldır mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Ebru Şallı'nın acı gününe ünlülerden destek mesajları yağdı

Ebru Şallı, 2002 yılında iş insanı Harun Tan ile dünya evine girmişti. Çiftin 11 yıllık evliliklerinden Beren ve Pars isimlerini verdikleri iki çocukları olmuştu. Ebru Şallı ve Harun Tan 2013 yılında boşanma kararı almasına rağmen küçük oğulları Pars'ın tedavi süresinde birbirlerine destek olmaya devam etti. Anne ve babasının mücadelesi ne yazık ki minik Pars'ın hastalıkla olan savaşını kazanmasına yetmedi. Pars, dün öğle namazına müteakiben Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Magazin dünyasına bomba gibi düşünen haberin ardından ünlü isimler üzüntülerini ve dileklerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları taziye mesajları ile Ebru Şallı'ya ilettiler. Mesajların büyük çoğunluğunda yer alan "küçük melek" ifadesi ise okuyan herkesi duygulandırdı. Ebru Şallı'nın acısını paylaşmak isteyenler arasında Sinan Akçıl, Seda Sayan, Gülben Ergen, Seren Serengil, Deniz Seki, Yeşim Salkım, Demet Şener, Gamze Özçelik gibi ünlü isimler vardı. Ebru Şallı ve Harun Tan'a başsağlığı için binlerce yorum yapıldı. Ünlü isimlerin bazıları Pars için yaptıkları paylaşımlarda yorumları sınırlandırmayı ya da kapatmayı tercih ettiler.

Gelin şimdi hep birlikte bu destek ve taziye mesajlarına göz atalım.

SİNAN AKÇIL

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IŞIN KARACA

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SEDA SAYAN

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ÇAĞLA ŞİKEL

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GÜLBEN ERGEN

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SEREN SERENGİL

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GAMZE ÖZÇELİK

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"Bu fani dünyada yaşanabilecek en büyük acı. Allah yar ve yardımcın olsun"

DENİZ SEKİ

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YEŞİM SALKIM

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DEMET ŞENER

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DEMET AKALIN

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SELİN CİĞERCİ

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İPEK AÇAR

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HAMDİ ALKAN

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NAGİHAN KARADERE

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SEMİH ÖZTÜRK

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AYNUR AYDIN

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NİLGÜN BELGÜN

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GÜLŞAH SARAÇOĞLU

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"Allah sabır versin Ebru. Sözün bittiği yer. Nurlar içinde uyu evlat"

BİRCAN BALİ

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ECE ERKEN

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KERİMCAN KAMAL

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Oyuncu Doğa Rutkay ile evli olan yazar ve sunucu Kerimcan Kamal, Ebru Şallı ve oğlunun ölümünün ardından bir grup tarafından sosyal medyada başlatılan linç kampanyasını eleştirmeyi tercih etti.

DOĞA RUTKAY

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı, pars tan,

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